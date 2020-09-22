مشددة على ارتداء الكمامة.. جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

حدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها للعام الجامعي 2020/2021 والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء 28 من شهر أكتوبر المقبل.





وفى هذا الصدد أشار رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وخطط مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب ، ولضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب و أولياء أمورهم إثناء إجراءات الكشف الطبي مما يسهم في سير إجراءات الكشف الطبي في هدوء وانتظام ، كما شدد على ضرورة التزام كافة الطلاب الجدد المتقدمين للإجراء الكشف الطبي بارتداء الماسك الواقي (الكمامة).





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من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية الطب يوم الأحد الموافق 27/9، ويوم الاثنين 28/9 لطلاب كليات طب الأسنان والطب البيطري ، والثلاثاء 29/9 لطلاب كلية الصيدلة ، كما تم تحديد يوم الأربعاء الموافق30/9 لطلاب الهندسة ، والخميس الموافق 1/10 لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة ،ويوم الأحد الموافق 4/10 لطلاب كلية العلوم،وتحديد يوم الاثنين 5/10 لطلاب كلية رياض الأطفال ، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6 و7 /10 لطلاب كلية التجارة ، وتم تحديد يومي الأحد والاثنين 11و12 /10 لطلاب كلية الحقوق ،ويوم الثلاثاء الموافق 13/10 لطلاب كلية التربية (شعبة عامة) ، والأربعاء الموافق 14/10 لطلاب كلية التربية (باقي الشعب ) ، كما تقرر تحديد يوم الخميس الموافق 15/10 لطلاب كلية التربية الرياضية .





أما طلاب كلية الآداب فمقرر لهم يومي الأحد والاثنين الموافق 18و19/10، والثلاثاء الموافق 20/10لطلاب كلية الزراعة ومعهد السكر ، والأربعاء 21/10 لطلاب كلية التمريض ، و تقرر تحديد يوم الخميس 22/10 لطلاب كلية التربية النوعية ، والأحد 25/10 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية ، والاثنين 26/10 لطلاب المعهد الفني للتمريض .





كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تقرر تحديد أيام الثلاثاء 27/10 والأربعاء 28/10 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات ،منوهًا ان الكشف الطبي من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات بالجامعة.