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محافظات

وصول أولى الرحلات الفرنسية لمطار الغردقة الدولى.. أول أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
كشف مصدر بمطار الغردقة الدولى أنه من المقرر أن تصل أول أسبوع من شهر أكتوبر المقبل، أولى رحلات السياحة الفرنسية لمطار الغردقة الدولى، حيث من المتوقع وصول 3 رحلات أسبوعية فرنسية إلى الغردقة.


وقال المصدر إن أولى الرحلات الفرنسية ستصل يوم 3 أكتوبر، ومتوقع وصول قرابة 100 سائح على أول تلك الرحلة، التى تعد من أولى الرحلات الأوروبية الكبرى التى توفد رحلاتها للغردقة بعد انخفاض معدلات كورونا فى مصر.


فيما كشف المصدر أن هناك توقعات بوصول الرحلات الألمانية خلال أكتوبر المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد مواعيد وصولها حتى الآن، مضيفا أن هناك توقعات بوصول الرحلات قريبا.


كانت فنادق الغردقة شهدت إشغالا سياحيا داخليا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة الأشغال لقرابة 60%، وذلك داخل الفنادق التى حصلت على شهادات الصحة والسلامة بمدينة الغردقة.
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