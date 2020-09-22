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اقتصاد

إبراهيم العربي: معرض "أهلا مدارس" يستهدف رفع العبء عن المواطن وتشجيع السوق المحلية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان الهدف من إنشاء معارض اهلا مدارس هو رفع العبء عن المواطن المصري وتشجيع السوق المحلي.

 جاء ذلك خلال افتتاح أكبر معرض لبيع الاحتياجات المدرسية بجمهورية مصر العربية  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية ، ودعم  وزارتي   التموين والتجارة الداخلية، ووزارة  التجارة والصناعة،  وبمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة.



وأضاف إبراهيم العربي أن المعارض السلعية الموسمية ومنها معرض "أهلا مدارس" هي عملية تكاملية تشارك فيها وتستفيد منها كافة الأطراف المساهمة في دعم الاقتصاد القومي وهو الهدف الأسمى لكافة الفعاليات والأنشطة التجارية والتي تضع من أولوياتها أيضا رفع العبء عن المواطن وتنشيط حركة البيع في الأسواق.

، وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الدور الذي تقوم به الغرف التجارية بالمحافظات لتوفير بيئة مماثلة للمعرض الرئيسي بالقاهرة للعارضين والمستهلكين.

، وأعرب العربي عن أمله في أن يكون المعرض هو بداية قوية وناجحة في عودة نشاط المعارض مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب العربي عن سعادته برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ومساهمة  الدكتور على مصيلحى  وزير التموين والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. 

ومن الجدير بالذكر ان  المعرض يأتي متماشيا مع خطة الحكومة لدعم المواطن وتشجيع المنتج المحلي وتنشيط الحركة السوقية، ويتميز معرض "أهلا مدارس" أنه يوفر كافة المستلزمات التي يحتاجها البيت المصري خلال فترة المدارس من أدوات مدرسية وزي مدرسي وكذلك المواد الغذائية والإلكترونيات بجودة عالية وبتخفيضات تتراوح بين 20% و 50%.

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