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تعليم

وسط إجراءات احترازية .. تمريض القاهرة تبدأ قبول الطلاب الجدد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:01 م
تمريض القاهرة
تمريض القاهرة
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مريم عزت
بدأت اليوم اختبارت القبول بكلية التمريض جامعة القاهرة، وذلك مع تطبيق الإجراءت الاحترازية  من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب .


كما يؤدي الطلاب 3 اختبارت وهي الاستعداد العقلي، السمات الشخصية ، اللغة الانجليزية ، بالاضافة الي المقابلة الشخصية لمن اجتازوا الاختبارت. 

و تعقد الاختبارت اليوم علي فترتين ، الفترة الأولي من الساعة 9 حتى 11  ، و الفترة الثانية من الساعة 12 حتى الساعة 2  .


كما يوجد اقبال كبير من الطلاب الجدد الحاصلين علي معدلات عالية تبدأ من97 %  للالتحاق بكلية التمريض ، وذلك نظرا لاحتياجات المجتمع و سوق العمل علي المستوي القومي و الدولي.
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