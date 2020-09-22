وسط إجراءات احترازية .. تمريض القاهرة تبدأ قبول الطلاب الجدد

بدأت اليوم اختبارت القبول بكلية التمريض جامعة القاهرة، وذلك مع تطبيق الإجراءت الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب .









كما يؤدي الطلاب 3 اختبارت وهي الاستعداد العقلي، السمات الشخصية ، اللغة الانجليزية ، بالاضافة الي المقابلة الشخصية لمن اجتازوا الاختبارت.





و تعقد الاختبارت اليوم علي فترتين ، الفترة الأولي من الساعة 9 حتى 11 ، و الفترة الثانية من الساعة 12 حتى الساعة 2 .







