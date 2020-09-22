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ثقافة

غدا.. فرقة غنا مصري تحيي حفلا بمسرح ساحة الهناجر بالأوبرا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحيي فرقة "غنا مصرى" حفلا غنائيا،ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال،وذلك في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

ويستمتع جمهور ساحة مركز الهناجر، لأكثر من ساعة ونصف بباقة متنوعة من الأغانى منها "بتنادينى تانى ليه، رايحة فين ياحاجة، ساعة معاك، عراف، يا سيدة، لأجل النبى، بص على حلاوة، قمرُ، مدد شدى حيلك يابلد"، يتغنى بها الفنانون " مصطفى سامى، رباب ناجى، ماهر محمود"، بقيادة المايسترو محمد باهر  .

ويواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميا حتى ٣٠ سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيه .
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