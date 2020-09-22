AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل تاجر مواشي لسرقته بالشرقية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:56 م
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ، اليوم، حكهما التصديق على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل تاجر مواشي أمام ابنته بغرض سرقته بالإكراه.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "الزقازيق" العام، يفيد وصول "أ.ح.ع" تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بعدة أعيرة نارية في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

اقرأ أيضا| في خناقة مع جوز بنتها.. مصرع ربة منزل بضربة شومة بـ نجع حمادي

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "ح.ع" 23 سنة، فلاح، و"أ.ال" 25 سنة، سباك، و"إ.ص" عاطل، مُقيمان جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 

كما تبين قام المتهمين بقتل المجني عليه أمام ابنته،بغرض سرقة مبلغ مالي منه وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 30469 جنايات الزقازيق لسنة 2017، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية الطمع.. الإعدام شنقا لعاطلين قتلا مسنة وسرقا ذهبها بالشرقية

المؤبد لـ4 أشخاص لاعتدائهم وترويعهم لمواطن بـ منيا القمح

الإعدام شنقا لشقيقين وصديقهما لقتلهم مسن داخل مزرعة نجلته وسرقته بالشرقية

الإعدام لعامل قتل فلاحا بالرصاص لخلافات بينهما في الشرقية

ترشيحاتنا

حتى الأمس.. رئيس الوزراء : تلقينا مليونين و275 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

من غير طوابير طلع رخصتك من البيت.. كيف واجهت الداخلية الزحام بوحدات المرور

عالم من الصعيد يغير الخريطة الكيميائية.. حسن حلمي: المعدن الجديد بحرييات ثروة وخير لمصر.. حوار بالفيديو

تسريبات تكشف عن الزي الأساسي والاحتياطي لمنتخب مصر.. صور

رغم هروبه للتعاون ..شوبير يكشف عن إمكانية عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

بيوت مزخرفة وأقمشة ملونة.. ثقافة تاريخية راسخة فى بوركينا فاسو| شاهد