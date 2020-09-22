الإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل تاجر مواشي لسرقته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ، اليوم، حكهما التصديق على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل تاجر مواشي أمام ابنته بغرض سرقته بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "الزقازيق" العام، يفيد وصول "أ.ح.ع" تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بعدة أعيرة نارية في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "ح.ع" 23 سنة، فلاح، و"أ.ال" 25 سنة، سباك، و"إ.ص" عاطل، مُقيمان جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كما تبين قام المتهمين بقتل المجني عليه أمام ابنته،بغرض سرقة مبلغ مالي منه وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 30469 جنايات الزقازيق لسنة 2017، والتي أصدرت حكمها المتقدم.