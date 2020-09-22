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محافظات

مؤسسة حياة بالعريش| 6 مسابقات متنوعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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احمد صالح
أعلنت مؤسسة حياه للتنمية والاعمال الإنسانية بمحافظة شمال سيناء، عن اطلاق ٦ مسابقات متنوعه في اطار الاحتفال بذكري نصر حرب اكتوبر 73 المجيده.

وقال عادل رستم ، نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة، ان المسابقة تطلقها المؤسسة بدعم وتشجيع اهالى شمال سيناء ، وتعلن نتائجها اول اكتوبر ويتم تسليم الفائزين الجوائز فى الاحتفال المقرر ان تنظمه المؤسسة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ويتضمن عددا من الفعاليات المصاحبة .


واضاف ان المسابقات تتضمن:

مسابقة ادبية فى الفنون الأدبية التالية، (مسرح المونودراما - الممثل الواحد ) – (القصة ـ القصيرة) – (القصيدة الشعرية)، و مسابقة الفن التشكيلي من وحى انتصارات اكتوبر وأثره على سيناء برسم لوحة تعبرعن الاعتزاز بمواقف وشخصيات تم التأثر بها في حب مصر والقوات المسلحة المصرية .


ويتم خلال المسابقة البحثية  تقديم ابحاث توضح إرادة النصر في حرب أكتوبر ملهمة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء وتراعي احتياجات المستقبل، وسيرة ذاتية لأحد أبطال حرب أكتوبر، او احد ابطال المقاومة من ابناء سيناء ، وأرض سيناء ميدان بطولات الشعب المصري .


ومسابقة المحتوى المرئي وتستهدف أبرز أهمية سيناء الاستراتيجية والعسكرية والتاريخية التي جعلتها مطمعا عبر التاريخ للغزاة وتأصيل معاني الوطنية والانتماء بفكرة إبداعية متنوعة الاشكال حسب ما يراه المشاركون في كيفية المعالجة "دراما - فيلم تسجيلي - تقديم برنامج "
والمسابقة الرياضية ، بمسابقة دوري كرة قدم حياه بمشاركة فرق من 7 لاعبين ،والمسابقة الدينيـة لاكتشاف وتشجيع حفظة كتاب الله من الأطفال من 5 الى 15 سنة الي جانب المسابقة الدينية .


من ناحيته اشار ناصر الشوربجي - عضو مجلس امناء مؤسسة حياه - الذي أطلق الفكرة ان هذا يأتي مواكبا لتوجهات الدولة ليكون انتصار اكتوبر متوافقا للروح الملهمة و استشرافا للمستقبل.


اضاف انه تم نشر وتوزيع المسابقة بالتعاون مع مختلف مديريات الخدمات ومراكز الشباب والرياضة والجامعات والمعاهد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لإتاحة فرصة وصولها لكافة المبدعين، لافتا انه سيتم نشر كل الأعمال الفائزة في كتاب واعادة نشرها في كل الوسائل الاعلامية المتاحة.
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