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حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها قتلا مواطنة وابنتها بمدينة نصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:17 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق اللذين قتلا سيدة وابنتها لسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر، لـ 21 أكتوبر للمرافعة.

 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.   

  


وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "سوزان. م"، ربة منزل، بقتل المجني عليها "منى. م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية لقتلها وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما إن ظفرت بها حتى سددت  لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.


وأكد أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "آية. ع"، بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق، والمشغولات الذهبية  جهاز اللاب توب وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.


وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "سامح. ب"، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها جريمتها.
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