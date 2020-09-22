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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعلن قيودا جديدة لاحتواء كورونا.. وتوقعات باستمرارها لـ 6 أشهر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.


ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال جونسون في كلمته أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستدخل قيودًا جديدة، مع تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وحماية الوظائف.


وأكد أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن العودة للإغلاق الذي تم فرضه في مارس الماضي، لافتا إلى أن الجامعات والمدارس والمكاتب ستبقى مفتوحة.


وأشار إلى أنه اعتبارًا من الخميس المقبل، سيتم إغلاق الحانات والمطاعم، من الساعة العاشرة مساء باستثناء تقديم الوجبات السريعة وتسليمها، فضلا عن التشديد على ارتداء الكمامات على جميع الناس.


كما أكد أنه حان الوقت الآن لتشديد "قاعدة الستة"، مخفضًا عدد الحضور المسموح به في حفلات الزفاف إلى 15 شخصًا، وفي الجنازات 30 شخصا فقط.


وأشار إلى أنه يتوقع أن تستمر الإجراءات الجديدة لستة أشهر على الأقل ما لم يتم التوصل إلى لقاح قبل ذلك.


ولفت رئيس الوزراء البريطاني، إلى عدم إعادة فتح الملاعب الرياضية في الأول من أكتوبر المقبل، موضحا أن الإجراءات الجديدة لو فشلت  فسيكون هناك المزيد من القيود.


ودعا جميع الموظفين والعاملين الذين يمكنهم العمل من المنزل القيام بذلك.


وقال: "كنا نعلم دائمًا أنه على الرغم من أننا ربما نكون قد دفعنا الفيروس إلى التراجع، فإن احتمالية حدوث موجة ثانية كانت حقيقية، وأنا آسف للقول إنه كما في إسبانيا وفرنسا والعديد من البلدان الأخرى، وصلنا إلى نقطة تحول خطيرة".
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