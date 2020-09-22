AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تشترط على كينيا تحسين علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:14 م
واشنطن تشترط على
واشنطن تشترط على كينيا تحسين علاقاتها مع إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة كينية، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية اشترطت على نيروبي تطوير علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن.

وقالت صحيفة "The East African" إن واشنطن طلبت من نيروبي التعهد بعدم دعم أي من المبادرات الدولية الرامية لمقاطعة إسرائيل، مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكينيا.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن طلبت من نيروبي، أيضا، الامتناع عن أي تحرك يلحق الضرر بمصالح إسرائيل الاقتصادية.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة الكينية، حول ما أوردته الصحيفة.

وكانت الحكومة الكينية قد بدأت في يوليو الماضي محادثات رسمية مع الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

يذكر أن حكومة نيروبي أعلنت دعمها لمبادرة "حل الدولتين" الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهت الأزمة.. السلطات الكينية تلغي الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية

التجارة والصناعة: السلطات الكينية تلغي الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية.. ومد الاعفاء الجمركي الممنوح لصادرات دول الكوميسا إلى أسواق كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي حتى نهاية يونيو 2021

ترشيحاتنا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

على أنغام لغبطيطا.. زوجة ماجد المصرى وابنته يتراقصون في حفل خطبتها| شاهد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

رغم هروبه للتعاون ..شوبير يكشف عن إمكانية عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

بيوت مزخرفة وأقمشة ملونة.. ثقافة تاريخية راسخة فى بوركينا فاسو| شاهد