برلماني: الشيوخ سيكون له دورا كبيرا في بناء الدولة وإثراء الحياة السياسية

أكد هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ أن المجلس ممثلا فى الغرفة التشريعية الثانية سيكون له الأثر الأكبر فى استكمال بناء الدولة وإثراء الحياة السياسية والبرلمانية بمصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة تشريعية جديدة تصب فى المقام الأول فى تحديد ملامح الأساسية للهوية المصرية والتى تستهدف وضع مصر فى مصاف الدول الصناعية والإنتاجية.





وأشار "الحاج " فى تصريحات له على هامش استخراج عضويته بالمجلس أن ذلك لن يتأتى إلا بمراجعة كل الاتفاقيات الدولية التجارية المبرمة خلال العقود السابقة والعمل على الحفاظ على الثروات المصرية من المواد الخام المصرية ودعم الصناعات التحويلية والتكميلية التى تقوم عليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح للدولة المصرية أن تصبح مركزا إقليميا إنتاجيا جديدا فى الشرق الأوسط.





وأضاف الحاج أن القيادة السياسية الحكيمة التى وضعت مصر على خريطة الدول المصدرة للطاقة جعلت من مصر مستهدفا جديدا وبديلا لكثير من الدول الصناعية المنتجة.



