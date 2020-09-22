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رياضة

عاصم سعيد يقود دفاع المقاصة أمام المقاولون العرب فى الدوري المصري

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:25 م
عاصم سعيد
عاصم سعيد
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عمرو الحلوانى

يجهز إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة لقدم بنادى مصر للمقاصة مدافعه عصم سعيد للدفع به أساسيا خلال مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز.

ويعانى المقاصة من غياب مدافعه الأساسي محمد دبش بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مشاركته مع الفريق فى مباراته الماضية أمام الأهلي.

وعاد عاصم سعيد من الإصابة وشارك فى دقائق معدودة خلال مباراة الأهلى، ليتأكد تواجده فى التشكيل الأساسى للفريق الفيومي خلال مباراة المقاولون العرب المقبلة.


ويسعى المقاصة لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة المقاولون العرب فى ظل السعى للفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة بالدوري.

 

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