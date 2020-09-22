برلماني: فشل الإرهابية في إثارة الفوضى يعكس التفاف الشعب حول القيادة السياسية

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب أن فشل مخططات ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لنشر وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتعطيل حركة التنمية وبناء الدولة هو دليل قاطع على وعي المصريين والتفافهم حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة المصرية وعدم الاستماع مطلقًا لدعاة التخريب والعنف والدمار.





وقال " حساسين " فى بيان أصدره اليوم إن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله ان هناك تأييدا كبيرا وواسع النطاق للقيادة السياسية المصرية مؤكدا ان ثقة المصريين بلا حدود فى سياسات الرئيس السيسى داخليا وخارجيا مشيرا الى أنه بين الحين والآخر تسعى جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة والمتآمرون على أمن واستقرار الدولة المصرية إلى بث السموم والدعوات التحريضية المغرضة لنشر الفوضى والبلبلة في البلاد في إطار مخططاتها لتنفيذ الأجندات والمؤامرات الخارجية.





وأضاف أن هذه المخططات تستهدف أمن واستقرار البلاد وإثارة العنف والترويج لتعطيل مصالح العباد وتقويض قدرة الدولة على البناء والتنمية، إلا أن جميع هذه المحاولات تتحطم امام وحدة وتماسك المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لافشال هذه المؤامرات والمخططات الاجرامية والخبيثة التي لا يراد من ورائها سوى نشر الخراب والدمار في البلاد.