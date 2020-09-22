بعد ظهو حيتان طائرة في أستراليا .. شاهد انتشار خبراء البيئة على الشواطئ

عرضت فضائية العربية تقريرا ، عن ظهور حيتان بأستراليا الذي يعتقد العلماء ، أن سببها راجع لـ ملوحة البحيرة .





وأشار التقرير، إلى أن استراليا تكافح من أجل انقاذ 270 حوتا ، والتي تقطعت بها السبل قبالة إحدى جزرها ، كما يعتقد أنها من نوع الحيتان الطيارة .





ولفت إلى أن الواحد منها يبلغ طوله 7 أمتار ، ويصل وزنه إلى 3 أطنان ، وهم ملقون على البر بأعداد كبيرة .





ولهذا السبب أنتشر خبراء البيئة في مكان الحدث ، لإنقاذ الحيتان العالقة ، بعد أن مات منها حوالي 25 حوتا ، وأوضح التقرير أن ظهور كائنات بحرية في أستراليا ، ليست بالمرة الأولى ، فهي تشهد باستمرار حالات جنوح لـ ثدييات بحرية.