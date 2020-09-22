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توك شو

بعد ظهو حيتان طائرة في أستراليا .. شاهد انتشار خبراء البيئة على الشواطئ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:20 م
شواطيء استراليا
شواطيء استراليا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا ، عن ظهور حيتان بأستراليا الذي يعتقد العلماء ، أن سببها راجع لـ ملوحة البحيرة .

وأشار التقرير، إلى أن استراليا تكافح من أجل انقاذ 270 حوتا ، والتي تقطعت بها السبل قبالة إحدى جزرها ، كما يعتقد أنها من نوع الحيتان الطيارة .

ولفت إلى أن الواحد منها يبلغ طوله 7 أمتار ، ويصل وزنه إلى 3 أطنان ، وهم ملقون على البر بأعداد كبيرة .

ولهذا السبب أنتشر خبراء البيئة في مكان الحدث ، لإنقاذ الحيتان العالقة ، بعد أن مات منها حوالي 25 حوتا ، وأوضح التقرير أن ظهور كائنات بحرية في أستراليا ، ليست بالمرة الأولى ، فهي تشهد باستمرار حالات جنوح لـ ثدييات بحرية.
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