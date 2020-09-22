سياحة البرلمان تطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لتعظيم المقومات العالمية لسانت كاترين

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، خاصة فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمرانى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين.





وطالب " صدقى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى أكد فيها ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التى تتميز بها هذه المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من ارض مصر.





وقال النائب عمرو صدقى، إن نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ملف التخطيط العمرانى لمنطقة محيط جبل موسى سانت كاترين سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر، والتى سوف يتوافد اليها السياح من مختلف دول العالم، مؤكدا أن منطقة محيط جبل موسى وسانت كاترين تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة وبتوقيتات زمنية واضحة ومحددة مع تدبير الموارد المالية اللازمة لإعادة التخطيط الحضارى لهذه المنطقة المقدسة التى يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية.



