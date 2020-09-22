مطلوب خطة وبرنامج زمني.. برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن المجمعات الصناعية

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييده التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية مطالبا من الحكومة بوضع خطة وبرنامج تنفيذى لتسهيل هذه الإجراءات.





وأكد " عامر " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية القصوى للقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة خاصةً جهود الدولة لتعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.





وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات مشيدا بتوجيه الرئيس السيسى بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.





كما طالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة مؤكدا اهمية هذا التكليف الرئاسى خاصة ان الاسواق الافريقية من أفضل الأسواق الواعدة والكبيرة والتى يمكن ان تكون من اهم الاسواق امام حركة الصادرات المصرية.