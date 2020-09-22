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برلمان

تقضي على ظاهرة "السناتر"| برلماني يشيد برسائل طارق شوقي لطلاب الثانوية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:22 م
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن أهمية رسائل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لابنائنا طلاب المرحلة الثانوية مناشدا الطلاب واولياء امورهم باعطاء اكبر اهتمام لهذه الرسائل المهمة التى تكفل القضاء نهائيا على ظاهرة " السناتر ".

وأشاد " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات الدكتور طارق شوقى التى أشار فيها الى أن الطلاب الذين دخلوا أولى ثانوى فى 2018 هم من وصلوا الآن إلى الثانوية العامة والتغيير بدأ من الصف الأول الثانوى وأن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم وكانت هناك مقاومة فى هذا الأمر بسبب الدروس الخصوصية أوأسئلة اعتاد عليها الطلاب وطلاب الثانوية العامة رأوا هذه الأسئلة التى تقيس الفهم.


وأكد على ضرورة ان يعى الجميع كلمات الدكتور طارق شوقى التى قال فيها بالنص " عايزين الطالب يفهم الكتاب والمنهج وليس حفظ المقرر الدراسى والخوف من أخر سنة وهى الثانوية العامة موروث قديم ولكن من الصعب أن يحرم الطالب من هدفه فى حياته وحبينا نفك الرعب من الطلاب ونتأكد أن هناك طلبة فاهمه ومن ثم تم منحه أكثر من فرصة لدخول الامتحان ".

ووجه النائب محمد المسعود التحية والتقدير لتأكيد الدكتور طارق شوقى أن جزء التطوير مبنى على فهم وتحرر الطالب من الحفظ ولو فهم المنهج هيكون الامتحان سهل جدا وأن البعض يصر على الدروس الخصوصية فى الوقت الذى لا  اكساب الطالب وفهم المنهج وأن البعض متفق عليها بين معلم الدرس والطالب.

وأشاد بتأكيد الوزير أن المعلم داخل المنظومة مطحون ومش هنجيب حد من بره المنظومة ينافس المعلمون فى مجموعات التقوية وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تدريبات المعلمين " أون لاين " والحصول على رخصة للمشاركة فى مجموعات والفيديوهات والقنوات التعليمية والدروس الخصوصية هتكون زى البناء العشوائى اللى الدولة بتتصالح معاه فبعد تفعيل أدوات الوزارة ستكون الدورس تعليم عشوائى ومحدش معاه العصا السحرية فتطوير التعليم مسئولية الجميع.

كما أشاد النائب محمد المسعود بتأكيد الدكتور طارق شوقى بأن الوزارة قادرة على تنمية مواردها ومشكلاتنا ليست فى الشبكات ولكن يجب أن نسأل نفسنا كانت الطلبة بتنجح إزاى قبل نظام التعليم الجديد فى الثانوى العام ويجب أن يتفق أولياء الأمور أن أقصى ما تقدمه الوزارة للطلاب هو اكساب الطالب مهارة حقيقة يذهب بها إلى الجامعة وليس من العدالة أن أكثر من 30% حاصلين على أكثر من 95% وهذا المجاميع خادعة جدا.
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