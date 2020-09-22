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أخبار البلد

رئيس الوطنية للصحافة: نعمل جاهدين لحل مشكلات المؤسسات القومية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:25 م
عبد الصادق الشوربجى
عبد الصادق الشوربجى
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عبد الوكيل أبو القاسم
أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه تحديات كبيرة ومشاكل كثيرة، ولكن الهيئة تعمل جاهدة على حلها. 


وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، لتكريم مجموعة من الصحفيين، الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه غيور على المؤسسات الصحفية، ويرغب في محتوى على أعلى مستوى.


وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "نعترف بوجود بعض المشكلات، ونحن نعمل من 8 صباحًا حتى 10 مساء، لكي نضع أيدينا على المشكلات، وليس المشكلات الصحفية فقط، ولكن في جميع القطاعات، ولكي نصل لعلاج فعال للأبد من معرفة الأمراض التي تعاني منها كل قطاعات بالمؤسسات الصحفية القومية".


وتابع: "أفضل العمل الجماعي، ولا أملك غير العمل، والجميع مشارك معي، كل فرد في موقعه لابد أن يشارك، ولابد من الجميع العمل لرفعة المهنة والمؤسسة التي ينتمي لها".


واستطرد: "لدينا  مشكلات، ولكن ليس معنى ذلك أن الدنيا سوداء، فهناك مقومات كبيرة للنجاح وبالعمل سوف نصل إلى هدفنا".


وكشف أن هناك بعض المؤسسات الصحفية لم تعد موازنات لها آخر ٤ سنوات، وبالتعاون معهم جارٍ عمل الميزانيات المتأخرة، وسيتم الانتهاء منها قبل شهر ديسمبر المقبل، وإن شاء الله سنصل لحلول بعضها قصيرة المدى وبعضها طويلة المدى.


وطالب الصحفيين بالعمل على الارتقاء بالمحتوى بالصحف من أجل تحسين الأوضاع المالية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمل على رفعتها، مؤكدًا أن احتفالية اليوم بداية لسلسلة من تكريم المتميزين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين. 
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