الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

كشفت دراسة حديثة أن الفواق أنضم إلى قائمة أعراض فيروس كورونا مع السعال المستمر وارتفاع في درجة الحرارة أو فقدان حاسة التذوق أو الشم مشيرة إلى ان الفواق عبارة عن انقباضات لا إرادية للعضلة الفاصلة بين الصدر والبطن وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنفس.

واكدت الدراسة التى نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، والمعاهد الوطنية للصحة، أنه تم التحقيق في الفواق المستمر باعتباره شكوى غير نموذجية من فيروس كورونا COVID-19.





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وأشارت الدراسة إلى أن الفواق هو حركات الشهيق الانعكاسية التي تنطوي على قوس منعكس البلع ويمكن تصنيفها على أنها حادة أو مستمرة بعدما نقل رجل يبلغ من العمر 62 عامًا وليس له تاريخ في الإصابة بأورام خبيثة أو أمراض رئوية إلى قسم الطوارئ لأنه كان يعانى من الفواق المستمر لمدة أربعة أيام.