استراحات جامعة سوهاج تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج، لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه مع اعضاء لجنة استراحات الجامعة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات والقرارات الخاصه بتسكين الاستراحات وتوفير سبل الراحه لاعضاء هيئة التدريس المقيمين بها.





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وقال "عبدالخالق" انه تم مناقشة مقترح اللجنه التي شكلها الدكتور احمد عزيز، رئيس الجامعة، وذلك لتسعير الاقامة بمبني الانشطة الطلابية والخدمات الذي يقع بجوار الحرم الجامعي القديم، حيث تم تخصيص ١٧ غرفة بسعة ٣٦ سرير كاستراحه لاعضاء هيئة التدريس المغتربين بالكليات المختلفة.





وأوضح أن "عزيز" وجه تعليماته للإدارة الهندسية بسرعة تسليم المبني لإدارة الاستراحات لتجهيزه وفرش الاثاث به استعدادًا لتسكينه هذا العام.

واضاف "عبد الخالق" انه تمت الموافقه علي مقترح اللجنه لعرضه علي مجلس الجامعه القادم، وعلي الجانب الاخر من الاجتماع تمت الموافقه علي اخلاء برج الحسيني وانهاء تعاقد الجامعة معه، حيث سيتم نقل اعضاء هيئة التدريس المقيمين به الي مبني ٥٤ الذي تم صيانته وتطويره حديثًا.





وقال نائب رئيس الجامعة إن الاجتماع تناول ايضًا مُناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باعمال الدهانات والترميمات، اللازمه لعدد من شقق الاستراحات بالمباني المُختلفة، الي جانب توصيل خدمه الواي الفاي بالاستراحات لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها.





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حضر الاجتماع، الدكتور عبد الناصر يس، عميد كلية الاثار، المحاسب اشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة الدكتور بهاء مزيد، الاستاذ بكلية الالسن، الدكتور حازم المشنب، الاستاذ بكلية العلوم، الدكتور زين العابدين فؤاد، المدرس بكلية الحقوق، محمود عبد الحميد جبالي، أمين مجلس ادارة الاستراحات.