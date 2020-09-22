سماح أبو بكر عزت: القصص القديمة لا يمكن روايتها لأطفال اليوم "فيديو"

قالت سماح أبو بكر عزت، مؤلفة قصص أطفال، إن طفل اليوم منفتح على العالم ومتصل بوسائل التكنولوجيا المختلفة من "فيس بوك" والتطبيقات المختلفة.





وأضافت سماح أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج، السفيرة عزيزة، المذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن قصص الأطفال القديمة لا يمكن أن تُروى لطفل اليوم.





وأشارت إلى أنه لا بد من التحدث مع الطفل بلغته ولغة عصرة ليفهمها ، لافتة إلى أن القصة التي تروى للطفل تلمس مشاكل سنة وأحلامه للدهشة .



