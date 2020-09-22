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سماح أبو بكر عزت: القصص القديمة لا يمكن روايتها لأطفال اليوم "فيديو"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:54 م
سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت
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ريهام فيكتور
قالت سماح أبو بكر عزت، مؤلفة قصص أطفال، إن طفل اليوم منفتح على العالم ومتصل بوسائل التكنولوجيا المختلفة من "فيس بوك" والتطبيقات المختلفة.

وأضافت سماح أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج، السفيرة عزيزة، المذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن قصص الأطفال القديمة لا يمكن أن تُروى لطفل اليوم.

وأشارت إلى أنه لا بد من التحدث مع الطفل بلغته ولغة عصرة ليفهمها، لافتة إلى أن القصة التي تروى للطفل تلمس مشاكل سنة وأحلامه للدهشة.

وتابعت مؤلفة قصص أطفال أن هناك قصة قامت بتأليفها للأطفال باسم "غابة بين الأمواج" وفكرتها تتحدث حول عمالة الأطفال، مؤكدةً أن هناك قصصًا الآن تُروى قد تكون صادمة أو غريبة على الأطفال في زمن آخر قديم، لأن طفل اليوم متفتح وواعٍ.
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