مجلس الشيوخ .. قراءة تحليلية في المشهد السياسي بالأعلى للثقافة الأربعاء





تنظم لجنة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ب المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان: "مجلس الشيوخ .. قراءة تحليلية في المشهد السياسي"، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء ٢٣ سبتمبر الحالي بقاعة المجلس.





تقام الندوة بمشاركة: الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، والدكتورمحمد فايز فرحات رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، ويديرها: الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وجدير بالذكر أن مجلس النواب وفق دستور مصر 2014 ومجلس الشعب سابقًا (وفق دستور مصر 1971) هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقًا للمادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.





ويتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضوًا على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.





وعلى مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءًا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.





أكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوًا و 458 عضوًا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.





ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضائه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.



