AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بـ الشيوخ يشيد بالتكليفات الرئاسية المستمرة لتنمية محافظات الصعيد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
أحمد أيمن
أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر أن اهالى وجماهير محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى الصعيد محظوظون بالاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس باهت بالتنمية الشاملة والحقيقية داخل صعيد مصر ولكن لمتابعته شخصيا لاحداث تنمية شاملة داخل الصعيد.

وقال " رسلان " فى بيان اصدره اليوم، ان أكبر دليل على هذا الاهتمام الرئاسى هو الاجتماع المهم الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

وأشاد النائب بالقضايا والملفات المطروحة في هذا الاجتماع خاصة استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا" والتكليف الواضح من الرئيس السيسى للحكومة بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد مع صياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلي ان يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.

وقال النائب طارق رسلان اننى كعضو بمجلس الشيوخ واحد أعضاء البرلمان عن محافظة قنا سوف اتابع تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية ولن أتردد لحظة فى التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة داخل مجلس الشيوخ عن هذا الملف المهم الذى حظى بارتياح وتأييد كبير من الرأى العام داخل جميع محافظات الصعيد للاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمشروعات التنمية داخل صعيد مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب الشيوخ: الدولة المصرية بقيادة الزعيم السيسي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة

إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي حزمة مشروعات قومية .. نواب: الدولة تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة.. واقتحام الملفات الشائكة لصالح المواطنين

برلماني: مصنع فلنكات السكة الحديد بقنا يسهم في الحد من البطالة

بعد 8 أشهر.. نائب الشيوخ: "فلنكات السكة الحديد" يحد من مشكلة البطالة

رسلان: الصعيد لم يشهد اهتمامًا بالتنمية وإقامة مشروعات إلا فى عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

ترشيحاتنا

حلول هجومية| رضا عبدالعال يستقر على تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

غاوي إهانة زمايله| خناقات محمد رمضان عرض مستمر.. أحدثها أحمد الفيشاوي

نشرة الفن.. زوجة ماجد المصري وابنته ترقصان على لغبطيطا.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

رجموا مريضا نفسيا بالحجارة ونشروا الفيديو على فيسبوك| الأمن يضبط مرتكبي الواقعة

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

بـ فستان أخضر.. شاهد | إطلالة أحلام من حفل غنائها بالسعودية

بـ فستان فسفوري.. أصالة تثير الجدل في أحدث ظهور