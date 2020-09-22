نائب بـ الشيوخ يشيد بالتكليفات الرئاسية المستمرة لتنمية محافظات الصعيد

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر أن اهالى وجماهير محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى الصعيد محظوظون بالاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس باهت بالتنمية الشاملة والحقيقية داخل صعيد مصر ولكن لمتابعته شخصيا لاحداث تنمية شاملة داخل الصعيد.





وقال " رسلان " فى بيان اصدره اليوم، ان أكبر دليل على هذا الاهتمام الرئاسى هو الاجتماع المهم الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.





وأشاد النائب بالقضايا والملفات المطروحة في هذا الاجتماع خاصة استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا" والتكليف الواضح من الرئيس السيسى للحكومة بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد مع صياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلي ان يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.



