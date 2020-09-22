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تعليم

مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:00 م
جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
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أنغام الجنايني

شهد أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، اليوم الثلاثاء، تدريب مُعلمات التسوية لرياض الأطفال بالإدارة، والمُقام بقاعة مدرسة باحثة البادية.

وذلك بحضور إيمان مصطفى حسن، موجه أول الإدارة لرياض الأطفال، وموجهي الإدارة لرياض الأطفال، وتضمن التدريب التعريف بخصائص رياض الأطفال، وإتباع الطريقة التربوية المُثلى في التعامل مع الأطفال، والتعريف بالمنهج الجديد وطريقة التحضير لأنشطة رياض الأطفال المُختلفة.

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وتضمن التدريب مبادئ أساسيات تنسيق قاعات رياض الأطفال حتى تتناسب مع الأطفال في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد وأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المُستجد.


وجه "تمام" الشكر للجميع وبصفة خاصة موجهي رياض الأطفال لما بذلوه من جهد وعطاء للعملية التعليمية وخصوصا مرحلة رياض الأطفال لأنها هى مرحلة تشكيل الطفل وتنشئته تنشئة صحيحة سليمة.

مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال
مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال
مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال
مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال
مدير إدارة سوهاج التعليمية يشهد تدريب معلمات التسوية لرياض الأطفال
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