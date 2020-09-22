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محافظات

لمجابهة كورونا .. إهداء خمس بوابات تعقيم إلى مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وفد من شركة أسمنت العامرية بحضور سليم عبد القادر، المدير التنفيذي للشركة، لاستلام ٥ بوابات تعقيم مهداة إلى المكتبة.


ووجه الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في بداية كلمته الشكر، إلى شركة أسمنت العامرية على الإهداء المُقدم منها إلى المكتبة، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، ومتمنيًا أن يكون هذا التعاون مثال للمؤسسات الأخرى لتقوم بمثل هذا الدور.


وأكد "الفقي" على ضرورة وجود تعاون وعلاقات مثمرة بين مختلف المؤسسات الخاصة والمؤسسات الثقافية، لأنه سيعمل في النهاية على خدمة المجتمع وإثراء الحياة الثقافية المصرية، مشيرًا إلى الدور التنويري الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية، قائلًا "نبذل جهدنا للعمل على دعم الروح المصرية".


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من جانبه، قال سليم عبد القادر، إنه بدأ العمل في مدينة الإسكندرية منذ 4 سنوات وهي مدينة جميلة تشبه جنوب أفريقيا، وكانت مكتبة الإسكندرية هي أولى المعالم التي زارها في المدينة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة لأن تكون منتجات الشركة البسيطة الأساس للعديد من المعالم التاريخية مثل هذه المؤسسة العريقة.

 

وأكد "عبد القادر" حرص الشركة على إنشاء منصة مشتركة للعطاء والمشاركة المجتمعية، وهو ما يمثله هذا الاتفاق مع المكتبة التي شاركت في العديد من المبادرات الرائدة حيث استضافت العديد من البرامج والاحداث التي أقامتها الشركة، معبرًا عن فخره برؤية هذه العلاقة الفريدة تتطور إلى مستوى جديد من الشراكة المستدامة.

 

وأشار "عبد القادر" إن هذا الإهداء يعكس إدراك الشركة للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولتكون بمثابة رسالة شكر للمكتبة التي تعد منارة في أفق مدينة الإسكندرية.

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