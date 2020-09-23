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برلمان

حزب الغد: الشعب هزم مخططات محمد علي والإرهابية بالقاضية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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معتز الخصوصى
صرح المهندس موسى مصطفى رئيس حزب الغد، بأن الشعب المصري هزم مخططات المقاول الهارب محمد علي الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية ومن يقف ورائهم من قوى الشر من خلال إعلانهم عن دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة.

وأضاف مصطفى، أن الشعب سعى إلى تفعيل هاشتاجات على السوشيال ميديا لدعم الدولة والرئيس السيسي والتعبير عن ذلك أيضا في وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن محمد علي غير متزن نفسيا ومقاول فاشل ومصيره الحبس ونهايته ستكون مأساوية فكل من أراد بمصر سوء هلك وهزم.

وأوضح رئيس حزب الغد، أن الحزب يقوم بعمل ندوات ولقاءات توعوية لدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتوعية الشعب بالمخاطر والمهددات التي تهدد الوطن.
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