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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. زينة فى إطلالة جريئة.. فوائد عصير القصب.. أمراض تضعف المناعة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



شاركت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر استوري موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة على البحر. 



تجعل فوائد عصير القصب الانسان أكثر صحة ونشاط فبالرغم من انخفاض سعره إلا أنه يحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وعلاج بعضها


مع انتهاء فصل الصيف وحلول البرد يجب الحفاظ على قوة جهازك المناعي لتجنب الأمراض والانفلونزا وهناك بعض الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي. 

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