مرتضى منصور أعطى الضوء الأخضر.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل محمد عواد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح الباب أمام فكرة إعارة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم مشاركة الحارس في المباريات بصورة أساسية مع الفريق الابيض بجانب الاعتماد على محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسي مرمي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.









وأخطر مرتضى منصور رئيس النادي أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء بموافقته على إعارة عواد في حالة تلقي الحارس عرضا مناسبا يليق به ويليق بنادي الزمالك.







