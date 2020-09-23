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توك شو

الإدريسي: المواطن المصري هو البطل الحقيقى لعملية التنمية والإصلاحات الكبرى فى المنطقة ..فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
الدكتور على الإدريسى
الدكتور على الإدريسى
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قسم التوك شو
قال الدكتور على الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن جائحة كورونا كانت اختبار حقيقى للإصلاحات الاقتصادية والتكلفة التى تحملها المواطن .

أكد " على الإدريسى" خلال مداخلته الهاتفية على extra news أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يواجه جائحة كورونا بمنتهى القوة، مضيفًا أن المواطن كان يجد كل احتياجاته واستقرت الأسعار و الجنية المصرى كان مستقرًا أمام العملات الأجنبية .

أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن توقعات معدلات النمو فى مصر إيجابية مقارنة بعديد من دول المنطقة ،بالاضافه إلى استقرار التصنيف الإتمانى ،مشيرًا إلى إنجاز الدولة بعد أن حققت  الموازنة العامة فوائض اولية وصلت إلى 2% .

أشار " الإدريسى" إلى أن نجاح مصر فى ظل جائحة كورونا وظل الظروف الذى يشهدها الاقتصاد العالمى والظروف السياسية المتوترة فى المنطقة والتهديدات التى تشهدها مصر هو اختبار حقيقى لقدرة الدولة المصرية،منوهًا إلى أن المواطن هو البطل الحقيقى فى معركة الإصلاحات وخطوات التنمية الخاصة .
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