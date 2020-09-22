29 دائرة بالقاهرة والمحافظات.. المحاكم الإدارية تنهى جمعيتها العمومية لتوزيع أعضائها

انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية المنعقد صباح اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى.





ترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.





وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، والتى تصل الى 29 دائرة بالقاهرة والمحافظات وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.





وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية لما بذلوه من جهد وتفان فى انجاز القضايا خلال العام المنصرم، وحث قضاتها على الاستمرار فى بذل غاية الجهد فى أداء واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الموظف العام، وهو ما يمثل على الأقل التسوية التى يقبل بها المتخاصمون بوصفها الترضية القضائية فى نطاق الحق فى التقاضى.