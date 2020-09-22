AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يجرى المسحة الطبية ويواجه بورفؤاد وديا استعدادا لبيراميدز

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:11 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وجهازه الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية، للكشف المبكر لفيروس كورونا، وذلك إستعدادًا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراة ودية بعد قليل أمام فريق بورفؤاد أحد أندية الدرجة الثالثة، في إطار إستعداد الإسماعيلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام فريق بيراميدز.

يذكر أن تلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام فريق إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس في الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطة في ترتيب جدول الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الرابعة .. المقاصة يجري مسحة كوورنا قبل انطلاق مبارياته الودية

غداً..المقاصة يجري مسحة طبية وطاقم التحكيم بمعسكر في الإسماعيلية قبل مواجهة إف سي مصر

استعدادا لعودة الدوري.. مسحة نادى بيراميدز سلبية قبل مواجهة الزمالك وديا الخميس

إنبي يواجه طنطا وديا استعدادا للأهلي في الدوري

المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا في ختام المعسكر غدا.. وسلبية المسحة الخامسة

استعدادا للدوري.. الإسماعيلي يواجه نادي مصر وديًا

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

انقلب السحر على الساحر.. سر انقلاب المقاول الهارب على الإخوان بعد الفشل

أردوغان يدعو لعقد مؤتمر من أجل تقسيم الطاقة في شرق المتوسط

عقوبة بسحب الرخص.. قريطم: مهلة حتى 20 أكتوبر المقبل لوضع الملصق الإلكتروني..فيديو

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

لأول مرة منذ 1944.. كورونا يحرم الفائزين من حفل جائزة نوبل هذا العام

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

زامل مارادونا وعمل معلقا رياضيا.. 7 معلومات عن الأرجنتيني كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك

أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة