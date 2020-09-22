مع علاء ولي الدين.. مصطفى بسيط ينشر صورة من طفولته

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له من طفولته مع النجم الراحل علاء ولي اليد والمخرج شريف عرفة.





وعلق مصطفى بسيط على الصورة قائلا: "‏صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوى قوى عم ‎#علاء_ولي_الدين والمخرج العظيم الفنان الاستاذ ‎#شريف_عرفة الصوره دى فى بيت استاذ ‎#اشرف_عبدالباقي بحب الصورة دى جدااا ‎#مصطفى_بسيط".





يشار إلى أن الفنان مصطفى بسيط -نجم فريق مسرح مصر- اجتاح مؤخرا مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد زفاف شقيقه أحمد، على شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بحضور أقتصر على المعارف والأصدقاء.







