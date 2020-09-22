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فن

نموذج راقي مكتمل.. عبد الرحيم كمال ينعى مدير التصوير سمير بهزان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:05 م
عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
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أحمد إبراهيم
نشر المؤلف عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه مدير التصوير سمير بهزان. 

وقال عبد الرحيم كمال : "لسه مكلمني إمبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية وإنه بقى زي الفل".

وأضاف عبد الرحيم كمال قائلا : "الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان الذي عملنا معا في مسلسلي دهشة وونوس، وكان نموذج راقي مكتمل جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون". 

واشار كمال قائلا : رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز". 
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