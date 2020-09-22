طفل يصارع الموت بعد نهشه من قبل كلاب شرسة.. صور

يصرع طفل يبلغ من العمر عامين من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن هاجمته كلاب منزلية بينما كان والديه يحتفلان بعيد ميلاده.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على طفل يدعى إيجور فاقدًا للوعي في بركة من الدم خارج منزله بعد أن تم تشويهه من قبل كلاب حراسة من الراعي الألماني.

وقع الحادث المروع في بلدة سيليدوف الصغيرة بشرق أوكرانيا يوم الجمعة، حيث كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاد ابنهم الثاني في المنزل.

تقول التقارير إن الطفل خرج دون أن يلاحظه أحد بينما كان والديه جالسين على طاولة احتفالية مع ضيوفهما.

وافادت التقرير أن الطفل إيجور كان يتجول في الفناء عندما خرجت الكلاب من سياجها وهاجمته.

لاحظ الوالدان غياب الطفل ، فذهبا للبحث عنه، فوجدوا غارق في دمائه بعد نهشه من قبل الكلاب.