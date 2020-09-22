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أخبار البلد

حفتر بالقاهرة.. مباحثات مصرية ليبية للوصول لحلول سياسية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:11 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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صدى البلد
أستقبلت عدد من القيادات المصرية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذى وصل القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث آخر تطورات الأوضاع اليبية وكيفية دعم المسؤلين الليبين لحل الازمة والوصول لحل سياسى يرضى الجميع. 

وأكدت مصادر أن الزيارة تأتى للتنسيق والتشاور مع القيادات فى القاهرة فى عدد من الملفات الهامة التى تتعلق بالطرفين، اهمها مكافحة الارهاب والتعاون المشترك بين البلدين، والوصول لحلول سياسية للازمة الليبية لبث الاستقرار فى المنطقة .
 
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار "ليبى – ليبى" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون. 
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