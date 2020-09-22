جامعة القاهرة تعلن عن منصة جديدة للتعليم عن بعد: تدريب أعضاء هيئة التدريس للتعامل بالنظام الجديد.. وتحويل الاختبارات الورقية إلى إلكترونية

* جامعة القاهرة تعلن عن منصة جديدة

* تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية

* تدريب أعضاء هيئة التدريس للتعامل بنظام التعليم الهجين









أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة، واستخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي.





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وأوضح أن ذلك يتم إلى جانب إشراك أعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس في الأجزاء التطبيقية، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.





وفى سياق متصل قالت الدكتورة عبير سعد عميد كلية تمريض بجامعة القاهرة، إن الكلية بدأت بالفعل تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمعرفة طرق شرح المحاضرات والأساليب التى تستخدم في نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في العام الجامعى الجديد.

وأكدت أن تحويل الامتحانات من النظام الورقى الى الامتحانات الالكترونية، لم يصدر فيه أي قرار لأن الكلية تعمل حسب التعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .





و أعلنت جامعة القاهرة أنه سيتم إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس، على أن يكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات Online، إلى جانب إنشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.





من جانبه قال الدكتور عبد الراضى رضوان عميد دار علوم القاهرة فى تصريح خاص لصدى البلد ، أن تطبيق نظام الاختبارات الالكترونية بدل من الورقية بالكلية لم يتخذ فيها قرار حتى الآن وننتظر القرارات الاخيرة قبل البدء العام الدراسى الجديد بالجامعة .









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وأشارت الدكتورة إيمان ثروت عميدة حاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة من خلال صدى البلد ، أن تحويل الاختبارات من الورقية إلى اختبارات الكترونية لم ينفذ بالكلية لانه يحتاج الى توفير شبكة انترنت كبيرة بالاضافة الى ان البنية التحتية للكلية غير مؤهلة حاليا لهذا القرار ولكن سوف ينفذ تحويل الاختبارات فى عدد من الكليات الجامعة بالفعل





أعلنت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، عن استحداث الكلية برامج جديدة الشبكات والأمن السيبرانى (data science in information systems) وعلوم البيانات فى نظم المعلومات (networks and cyber security).





وأضافت "ثروت" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الكلية تتعامل فى العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين، كما يتم تدريب هيئة التدريس كيفية التعامل بهذا النظام مع الطلبة.





وأشارت إيمان ثروت، إلى أن الكلية بالفعل قامت بالتعامل بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا، وأن أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة بالتعامل مع هذا النظام.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامجا دراسيا مميزا وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.





كما قد عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.