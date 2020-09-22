بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. السيسي يبعث برقيتي تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودى ويؤكد: نتطلع إلى تقوية وترسيخ العلاقات المصرية السعودية في جميع المجالات

الرئيس السيسي:

= نتطلع إلى تقوية وترسيخ العلاقات المصرية السعودية في جميع المجالات = نتطلع إلى مزيدا من النمو والازدهار بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا





بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن نص البرقية جاء كالتالي:" أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية".

وأضاف الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية.





أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".





واختتم الرئيس: " مع أسمى اعتباری وتقديرى الأخوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".





كما بعث الرئيس ايضًا برقية تهنئة الي اخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.





وجاء نص الرسالة: " صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية".





وأضاف الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".



