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محافظات

مستقلون وأحزاب.. 15 مرشحا تقدموا بأوراقهم لـ انتخابات النواب في الوادي الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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منصور ابوالعلمين
تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات بدائرتي الخارجة والداخلة.

وشهد اليوم الثلاثاء ترشح عاطف أنور رضوان فردى مستقل بدائرة الخارجة وباريس، ليصبح إجمالي المرشحين بالدائرتين 15 مرشحًا فردى ما بين مستقلين ومرشحين عن أحزاب سياسية.

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وتباشر اللجنة أعمالها خلال فترة الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر للمرشحين بعد استيفاء كافة الأوراق التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين الأولى قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة مرشح فردي وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردي والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.

وكانت محكمة الوادي الجديد، قد شهدت حتى امس الاثنين 21 سبتمبر 2020 تلقي طلبات 14 مرشحا بدائرتي الخارجة والداخلة.


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