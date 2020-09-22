أول عيد ميلاد لـ كورونا.. حفلة ساخرة على فيسبوك للاحتفال بالوباء

عندما يذكر (فيروس كورونا المستجد -كوفيد-19) يرتبط الحديث بالهيمنة على العالم، الخوف، المرض والموت الجماعي وإلغاء كل الأنشطة الاجتماعية على كوكب الأرض تقريبا، ولكن رغم كل هذا فإن الشباب يحاول استخدام كورونا للترفيه.





الفيروس القاتل وسيرته الذاتية عام واحد، كان سببا في تأجيل كل الاحتفالات إلى أجل غير مسمى، مما دفع مراهق يدعى هوجو لتدشين حفلة في يوم 16 ديسمبر 2020 ولكن هذه المرة للاحتفال بفيروس كورونا نفسه، من خلال عيد ميلاده الأول.





المزحة الطريفة رحب بها أكثر من 460 ألف شخص حول العالم، والذين خططوا لحضور الحدث من خلال الدعوة عبر فيسبوك، والتي ستبدأ في الساعة 6 مساءً في 18 ديسمبر 2020.