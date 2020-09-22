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منوعات

أول عيد ميلاد لـ كورونا.. حفلة ساخرة على فيسبوك للاحتفال بالوباء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صورة ساخرة للاحتفال
صورة ساخرة للاحتفال بمرور عام على وجود كوفيد-19
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أماني إبراهيم
عندما يذكر (فيروس كورونا المستجد -كوفيد-19) يرتبط الحديث بالهيمنة على العالم، الخوف، المرض والموت الجماعي وإلغاء كل الأنشطة الاجتماعية على كوكب الأرض تقريبا، ولكن رغم كل هذا فإن الشباب يحاول استخدام كورونا للترفيه.

الفيروس القاتل وسيرته الذاتية عام واحد، كان سببا في تأجيل كل الاحتفالات إلى أجل غير مسمى، مما دفع مراهق يدعى هوجو لتدشين حفلة في يوم 16 ديسمبر 2020 ولكن هذه المرة للاحتفال بفيروس كورونا نفسه، من خلال عيد ميلاده الأول.

المزحة الطريفة رحب بها أكثر من 460 ألف شخص حول العالم، والذين خططوا لحضور الحدث من خلال الدعوة عبر فيسبوك، والتي ستبدأ في الساعة 6 مساءً في 18 ديسمبر 2020.

قال منظم الحدث: "على مدار عام 2020 ، كان لـ كوفيد-19 تأثير كبير على حياتنا كلها وأريد أن أتمنى له عيد ميلاد أول سعيد".

ومزح بعض المشاركين بـ "أمي تسألني هل نجلب معنا كعك !"، و قال شخص آخر: "كورونا سيصبح سعيد جدا بهذا الاحتفال"، ومزحة أخرى قائلة: "سنجلب معنا حلوى فيتامين سي وكيكونز" بدلا من أن تكتبها "كوكيز". 
أول عيد ميلاد لـ كورونا.. حفلة ساخرة على فيسبوك للاحتفال بالوباء
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