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ديني

"المذهبية الفقهية ".. محاضرة لأئمة البلقان بمنظمة خريجي الأزهر عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:28 م
المذهبية الفقهية
"المذهبية الفقهية ".. محاضرة لأئمة البلقان
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محمد شحتة
قال الدكتور عمر عبد الفتاح أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة الإسلامية  بجامعة الازهر، إن المذهبيه تعني الالتزام بمنهج واضح في استقاء الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة.

جاء ذلك خلال محاضرة " المذهبية الفقهية وأثرها في استقرار المجتمعات"، ضمن  فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الازهر، لعدد من أئمة البلقان عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأضاف أن هذه المذهبية ( المنهج) عرف قديمًا باسم المذاهب الفقهية ، والمشهور منها أربعة هي: مذهب الإمام ابي حنيفة ، ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وابن حنبل.

و أشار أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الازهر، أن المذهبية عصمة من الوقوع في الزلل عند استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ، وأهميتها تكمن في ضرورة وجود منهج يحتكم إليه من يريد المجادلة والمناظرة وقياس المذهب خطؤه وصوابه.

وفي الختام أكد الدكتور عمر عبد الفتاح ، إنه نتيجة غياب المذهبية هو ماأدي لظهور الأفكار المنحرفة ، وذلك بسبب أن كل فرد يستخرج الأحكام الشرعية علي هواه، دون الرجوع لمذهب ضابط أو منهج حاكم .
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