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أخبار العالم

بوتين يهاجم أردوغان خلال كلمته في الأمم المتحدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنظومة الامم المتحدة ومجلس الأمن، عندما صرح بان أكثر من 7 مليارات إنسان يعيشون تحت رحمة 5 دول.

وقال بوتين خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حق الفيتو الممنوح للقوى النووية الخمس في مجلس الأمن يعكس التوازن العسكري والسياسي حتى يومنا هذا.

وأضاف أن التغييرات الحالية في العالم تؤثر على مجلس الأمن وعلى النقاش الدائر بشأن إصلاحه.

وتابع أن الأمم المتحدة ستبقى مرجعًا مهما للقانون الدولي، وأنها نفذت مهامها في حماية السلام بالعالم وقدمت المساعدات للتخفيف من الأزمات.

وأشار إلى أن النزاعات الإقليمية والتهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات تهدد العالم.

وقال إن روسيا تتوقع ممارسة ضبط النفس في ما يتعلق باستخدام الصواريخ ونحن أوقفنا استخدام الصواريخ البعيدة والمتوسطة، في إشارة إلى الخلاف الروسي الأمريكي بشأن سباق التسليح.

وواصل:"قدمنا مبادرة لتوقيع اتفاق ملزم لجميع الدول المشاركة في برامج الفضاء لمنع وضع أسلحة بالفضاء"، مشسيرا إلى محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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