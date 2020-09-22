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حوادث

تجديد وندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) للعمل بإدارة النيابات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:55 م
المستشار عبد الله
المستشار عبد الله عمر شوضه
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محمد عبدالله
وافق مجلس القضاء الأعلي، برئاسة عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى،علي المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوي الناءب العام  بشأن طلب ندب و تجديد ندب «السيد المحامي العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) للعمل بإدارة النيابات » لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لعام ۲۰۲۰.

والتي جاء  نصها «انه بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ فإن حاجة العمل تجدید ندب و ندب كل من  المحامي العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر
العام ۲۰۲۰ و هم :- 
أولا :. تجدید ندب :.
عمرو محمد شريف يونس شوقي على حسانين رئيس من الفئة (أ)
 محمد سعید انور بدوی رئيس من الفئة (أ)
ا کریم أحمد محمود  رئيس من الفئة (أ)
 محمد محمود منصور محمد جمال الدين أحمد
رئیس من الفئة (أ)

 محمد أحمد عزت امام شافعي أبو يمامه
رئيس من الفئة (أ)

 هيثم محمود محمد أبو ضيف رئيس من الفئة (أ)

ثانيا : ندب :.

 أحمد فاروق احمد أحمد مکی المحامي العام الأول

 رامی کمال مصطفی کمال ورئيس من الفئة (أ)

أحمد خالد لطفی بر کاترئيس من الفئة (أ)

 جمال عباس محمد طاهر الجبلاوي، رئيس من الفئة (أ)

 أحمد محمد محمود يوسف، رئيس من الفئة (أ)

تامر محمد محمد عاشور  رئيس من الفئة (أ)

أيمن  سمير حسين ابراهيم عمر  رئيس من الفئة (أ)
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