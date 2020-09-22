رجال الكهف فقط .. تعرف على أسوأ الحميات الغذائية .. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لأسوأ الحميات لتخفيف الوزن حسب الخبراء وهذا لأن مشكلة زيادة الوزن والسمنة يعاني منها الكثيرون .
وأضاف الفيديو أن هناك حميات غذائية تسبب ضررا أكثر للجسد ولا تساعد علي خسارة الوزن .
واوضح الفيديو أن من أسوأ الحميات حسب قول الخبراء الحمية الكيتونية وهي تتسبب في قطع الكربوهيدرات والسكريات وبالتالي تعمل علي انقاص الوزن .
وتابع : أن حمية العصير تتسبب في إنقاص الوزن بسبب الجفاف و إفراغ القولون مؤكدا علي ان الجفاف قد يؤدي إلى الإغماء والضعف والصداع وزيادة الجوع .
واستكمل : أن حمية الباليو تركز علي تناول أطعمة كانت متاحة لرجال الكهف فقط ومن هذه الاغذية الألبان والبقوليات والحبوب والبطاطس .