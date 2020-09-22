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توك شو

رجال الكهف فقط .. تعرف على أسوأ الحميات الغذائية .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:27 م
حميات غذائية
حميات غذائية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لأسوأ الحميات لتخفيف الوزن حسب الخبراء وهذا لأن مشكلة زيادة الوزن والسمنة يعاني منها الكثيرون .

وأضاف الفيديو أن هناك حميات غذائية تسبب ضررا أكثر للجسد ولا تساعد علي خسارة الوزن .

واوضح الفيديو أن من أسوأ الحميات حسب قول الخبراء الحمية الكيتونية وهي تتسبب في قطع الكربوهيدرات والسكريات وبالتالي تعمل علي انقاص الوزن .

وتابع : أن حمية العصير تتسبب في إنقاص الوزن بسبب الجفاف و إفراغ القولون مؤكدا علي ان الجفاف قد يؤدي إلى الإغماء والضعف والصداع وزيادة الجوع .


واستكمل : أن حمية الباليو تركز علي تناول أطعمة كانت متاحة لرجال الكهف فقط ومن هذه الاغذية الألبان والبقوليات والحبوب والبطاطس .
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