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محافظات

إيداع الأطفال المتهمين بحرق طفل المنوفية والتنمر في الأحداث

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:43 م
شهيد التنمر
شهيد التنمر
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مروة فاضل
قررت النيابة العامة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم، الأطفال المتهمين بحرق طفل والتسبب في وفاته عقب التنمر عليه بإيداعهم بمؤسسة عقابية " الأحداث". 

جاء ذلك عقب وفاة الطفل محمد عبد العظيم متأثرا بإصابته بحروق بعد قيام 3 أطفال بإشعال النيران به دون سبب عقب معايرته بعمل والده في جمع المخلفات من البلاستيك والكراتين.

وتم القبض على الأطفال وايداعهم بقسم شرطه السادات، إلا أن صدر قرار بتحويلهم إلى مؤسسه عقابية حيث انهم تحت السن وأعمارهم بين ال 9 و10، سنوات ولكنهم حتى الآن ما زالوا بقسم الشرطة الطفل محمد عبد العظيم ابن العامل البسيط المقيم بمدينة السادات،  لقى مصرعه متأثرا بإصابته بحروق شديدة بالجسد. 

9 سنوات عمر طفل لأسرة بسيطة تقيم بمدينة السادات ووالده يعمل بجمع الكراتين والبلاستيك، قضى محمد سنوات عمره بين أقرانه من الأطفال إلى أن بدأوا في معايرته والتنمر عليه بأن والده جامع للقمامة.. 3 أطفال كانوا السبب في مصرع زميلهم، حيث قاموا بإشعال النيران فى جسده النحيف ليستقر به المطاف على سرير بمستشفى يعاني من حروق بجسده ويجري 10 عمليات دون فائدة. 

بدأت الواقعة كما يرويها والده قائلا: أنهم من قرية بني مزار بالمنيا ولكنهم يقيمون بمدينة السادات منذ 11 عاما بدون مشاكل مع أحد وفوجئ الشهر الماضي بثلاثة أطفال يشعلون النيران في جسد ابنه"، معقبا: " ما فيش مشاكل بينا وما اعرفش عملوا كده ليه.

وأوضح أن نجله أجرى 10 عمليات حيث وصلت نسبه الحروق إلى 80% ولكن دون جدوى،  حتى لاقي الطفل وفاته في العناية المركزة بمستشفى الجامعة. 

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