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فن

تهنئة قلبية صادقة .. إليسا تهنئ السعوديين باليوم الوطني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:57 م
اليسا
اليسا
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة اليسا السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. 


وكتبت اليسا عبر حسابها بتويتر "‏بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكرًا لوقوفكم دايمًا مع ‎#لبنان في كل الظروف! ‎#اليوم_الوطني_السعودي_90 ‎#همة_حتى_القمة ‎#سارعي".

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".




يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.



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