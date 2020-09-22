باحث: البيعة عند الإخوان على الدماء ولها 10 أركان.. فيديو

قال مصطفى حمزة، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الإخوان المسلمين أخذوا مفهوم البيعة من أصول قديمة فى التاريخ الاسلامي ولكنهم أنحرفوا عن مسارها الطبيعي.





وأضاف "حمزة"خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن البيعة فى تاريخ الإسلام كانت لرسول الله صل الله عليه وسلم ومن ثم لأصحابه، اما الأن البيعة عند الإخوان المسلمين فهي بيعة على الدماء.





وتابع الباحث في شئون الحركات الإرهابية، أن البيعة عند الإخوان المسلمين وضعوا لها 10 أركان أهمها التضحية والطاعة وثقة وأخوة بينهم فقط.





وأوضح مصطفى حمزة، أن من أركان البيعة عند الأخوان الجهاد ولكنه ليس الجهاد فى سبيل الله كما فى الإسلام ولكن الجهاد ضد من يعمل ضد جماعة الإخوان المسلمين.





وأشار إلى أن هذه البيعة تنقل صاحبها أو تنقل العضو المبايع من شخص مؤمن بأفكار جماعة ما إلى شخص ينفذ تعليمات قيادات هذه الجماعة.