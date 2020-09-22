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فن

مهرجان الجونة ينعى مدير التصوير الراحل سمير بهزان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حرص مهرجان الجونة السينمائي على نعى مدير التصوير الكبير الراحل سمير بهزان، والذي غيبه الموت عن عالمنا قبل ساعات، بعد رحلة فنية حافلة.

وعبرت إدارة المهرجان عبر كلمات رقيقة عن حزنها على رحيل الفقيد، وقالت: "نودع بخالص الحزن والأسى المصور السينمائي المُتميّز سمير بهزان، الذي فارقنا اليوم، تاركًا إرثه السينمائي الفريد كعزاء لنا ولكل محبيه.

بدأ الفنان الاستثنائي بهزان مسيرته السينمائية مساعدًا للتصوير في فيلم "جيوش الشمس" للمخرج شادي عبد السلام، وصَور المعارك الحربية في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي". على مدار مسيرته عمل مصورًا سينمائيًا لأفلام كثيرة من بينها، "سرقات صيفية" و"مرسيدس" ليسري نصرالله و"شحاذون ونبلاء" لأسماء البكري و"إسكندرية كمان وكمان" و"القاهرة منورة بأهلها" ليوسف شاهين، إضافة إلى "ليه يا بنفسج" للمخرج رضوان الكاشف.

عمل مديرًا للتصوير في أفلام عديدة مثل "أرض الأحلام" و"أرض الخوف" لداود عبد السيد و"القبطان" لسيد سعيد و"الأبواب المغلقة" لعاطف حتاتة، إضافة إلى "المدينة" و"باب الشمس: الرحيل" و"باب الشمس: العودة" و"احكي يا شهرزاد" و"بعد الموقعة" و"الماء والخضرة والوجه الحسن" ليسري نصرالله.

فاز سمير بهزان بجائزة التصوير عن فيلم "بعد الموقعة" ضمن منافسات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18"

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