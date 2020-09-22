الداخلية فى يوم.. بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.. ضبط 10800 علبة "تونة" غير مطابقة للمواصفات بالفيوم

-ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالجيزة

-ضبط أدمن صفحة مزيفة باسم وزارة التربية والتعليم بالبحيرة





تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين "صاحب شركة استثمار عقارى، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 40000000 جنيه مصرى.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة فى مكافحة جرائم الغش التجارى وضبط الأغذية غير المطابقة للمواصفات .









فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة، يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.









كما أمكن ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفيلتين "لهم معلومات جنائية" وكذا ضبط 102 شخص من المتعاطين مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة ، وضبط (2 أمبول مخدر – 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية – 120 قرص من أدوية التأمين الصحى – 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء – مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء – 2 شهادة طبية "مزورة").









وتبين وجود مخالفات بالفيلتين عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع ) .









بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع غرب الدلتا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط شاب يدير صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير التربية والتعليم لنشر أخبار ومنشورات تحتوي علي معلومات خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار الى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.













ووردت معلومات إلى ضباط الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة غرب الدلتا عن وجود صفحتين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "وزير التربية والتعليم", و"التعليم بكل تفاصيله" حيث يقوم المسؤول عن إدارتهما بنشر منشورات تتضمن انتحال صفة وزير التربية والتعليم وأيضا منشورات تحتوي على أخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الأمر الذي يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.









وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إن وراء ارتكاب تلك الواقعة " محمد ص ع ال " والمقيم بإحدي القري التابعة لدائرة شرطة الدلنجات وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم وضبط الهاتف الخاص به .





وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة كما تبين وجود الصفحة المسماة باسم "وزير التربية والتعليم "كما تبين قيام المتهم بنشر مشاركات تحتوي علي اخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.





تحرر المحضر رقم 15962 لسنة ٢٠٢٠ وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد رجب وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة أمانة سر حسن ياسين حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



