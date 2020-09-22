اتحاد الكرة يحدد ملعب الأسيوطي للقاء بنى سويف والفيوم













وأكد مسئولو نادي بنى سويف رفضهم القاطع تغير ملعب مباراة الفيوم، بملعب المدينة الرياضية بدمو ، وتمسكهم باللعب علي ملعب الأسيوطي ،الذي سبق و تم اخطارهم به منذ بداية الموسم .





وأشار مسئولو بنى سويف إلى انه لايوجد اي سبب أو معوقات امنية تمنع من إقامة المباراة بملعب الأسيوطي الذي سبق لنادي الفيوم خوض كل مواجهات عليه بالموسم الحالي .









وأكدوا رفضهم القاطع تغيير ملعب مباراة الفيوم بالأسبوع التاسع عشر ،وأنهم لن يخوضوا المباراة بملعب دمو حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق في خوض المباريات بنفس الظروف والمعايير .

وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف ،متصدر جدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،خطابا رسميا إلي مسئولي إتحاد كرة القدم المصرى يفيد برفض بنى سويف تغير ملعب مباراه الفيوم ،بالجولة التاسعة عشر.