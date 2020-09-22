AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحدد ملعب الأسيوطي للقاء بنى سويف والفيوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:06 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
رباب الهوارى
استجاب اتحاد كرة القدم المصرى لطلب نادى بنى سويف الرياضي لتحديد ملعب الاسيوطى سبورت للقاء نادى الفيوم بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد. 


 وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف ،متصدر جدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،خطابا رسميا إلي مسئولي إتحاد كرة القدم المصرى يفيد برفض بنى سويف تغير ملعب مباراه الفيوم ،بالجولة التاسعة عشر.



وأكد مسئولو نادي بنى سويف رفضهم القاطع تغير ملعب مباراة الفيوم، بملعب المدينة الرياضية بدمو ، وتمسكهم باللعب علي ملعب الأسيوطي ،الذي سبق و تم اخطارهم به منذ بداية الموسم .

وأشار مسئولو بنى سويف إلى انه لايوجد اي سبب أو معوقات امنية تمنع من إقامة المباراة بملعب الأسيوطي الذي سبق لنادي الفيوم خوض كل مواجهات عليه بالموسم الحالي .


وأكدوا  رفضهم القاطع تغيير ملعب مباراة الفيوم بالأسبوع التاسع عشر ،وأنهم لن يخوضوا المباراة بملعب دمو حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق في خوض المباريات بنفس الظروف والمعايير .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تليفونات بني سويف يخضعون للمسحة الأولى استعدادا للممتاز ب

وديا.. البنك الأهلي يواجه اتحاد الشرطة استعدادا للمظاليم

استعدادات نادي البنك الأهلي لعودة الدورى بالمظاليم

طريق بني سويف لعبور المظاليم والصعود للممتاز

بنى سويف يرفض تغيير ملعب مباراة الفيوم

مع اقتراب عودة دورى القسم الثانى.. صراع القمة والقاع بمجموعة الصعيد

ترشيحاتنا

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

بسبب صداع .. فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير بعد فحص عينها

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

خبير بترول يكشف دوافع مصر لتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط

العثور على طرد مشبوه داخل البرلمان الألماني

وصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب