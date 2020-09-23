AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صناعة النواب تكشف جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
أكد النائب علاء ناجي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تعطي الاقتصاد قوة ديناميكية، وتُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي، لافتا أن الصناعات الصغيرة جزء أساسي من المنظومة الصناعية وهي مكملة للصناعات الثقيلة.

واضاف عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد، أن هناك مجهودات كبيرة من  الدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد الدول، ويسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلى وتوفير متطلبات السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج مثلما يحدث بالفعل على أرض الواقع.

وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجتماعة بالحكومة بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اجتماع مع وزيرة الصناعة.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية مجمعات الصناعات المتوسطة والصغيرة فى زيادة الإنتاج والتصدير

دعم الحرف اليدوية.. السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية

برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مستقبلًا محفوفًًا بالمخاطر بسبب أزمة كورونا

لدعم شباب المستثمرين.. السيسي يوجه بتسهيل إجراءات التعاقد للحصول على وحدات المجمعات الصناعية

الرئيس السيسي: إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد لدعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.. وتوفير كل سبل الدعم لتعزيز حركة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها

نشاط الرئيس السيسي ومساعدة مصر للأشقاء في السودان.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

ترشيحاتنا

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

مش بنساك وفي بالي.. إنجي خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

هيرضي الجماهير.. خالد الغندور يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

على أنغام هنعمل لغبطيطا.. إيمي طلعت زكريا تشعل السوشيال ميديا بالرقص

عن حرمانية تعطر النساء.. آمنة نصير: الست مش فاضية تغمز وتلاغي.. دي فيها اللي مكفيها

علاج البواسير بـ طرق منزلية سريعة وذات مفعول سحري

AdvertisementS

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

في عيد ميلاد منى الشاذلي.. اعرف عمرها

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

علاج الكسل عن العبادة .. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

المتحدث باسم وزارة الري يوضح السبب وراء ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها

عشق بلكونات| روميو وجولييت إيطاليا.. قصة حب خلال الحظر تكللت بالزواج.. صور

شرطي يطلق 10 رصاصات على طفل مصاب بالتوحد في أمريكا.. شاهد