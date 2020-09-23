صناعة النواب تكشف جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة

أكد النائب علاء ناجي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تعطي الاقتصاد قوة ديناميكية، وتُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي، لافتا أن الصناعات الصغيرة جزء أساسي من المنظومة الصناعية وهي مكملة للصناعات الثقيلة.





واضاف عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد، أن هناك مجهودات كبيرة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد الدول، ويسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلى وتوفير متطلبات السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج مثلما يحدث بالفعل على أرض الواقع.





وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجتماعة بالحكومة بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.





كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.